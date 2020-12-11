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CHP'deki tacizi ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu

CHP'deki tecavüz skandalını ifşa ederek skandalın perde arkasında yaşananları ekranlarda anlatan CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Halk TV'den kovuldu.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında patlak veren çok sayıda taciz vakasını sosyal medyada ve ekranlarda dile getiren isim oldu. Yarkadaş, kendisini ‘şov yapmakla’ suçlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun taciz vakalarını örtbas ettiğini açıklamıştı. Yarkadaş, konuk olduğu bir televizyon yayınında da ‘CHP’deki yavşaklığı ortaya çıkardım’ demişti. Bu gelişmelerin ardından Yarkadaş'ın konuk olduğu Halk TV'deki 'Şimdiki Zaman' programı yayından kaldırıldı.

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CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında peş peşe patlak veren taciz vakalarına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından ve televizyon ekranlarından bu iddiaları dile getirmişti.

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İddiaları dile getirmesinin ardından kendisini şov yapmakla eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçlamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Halk TV yönetimine Barış Yarkadaş’ın ekrana çıkarılmaması için baskı yaptığı konuşulurken, Halk TV yönetiminin aldığı kararla, Yarkadaş'ın her salı katıldığı 'Şimdiki Zaman' adındaki program yayından kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından Halk TV ile yollarını ayırdığını duyuran Yarkadaş, "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" dedi.

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