CHP’deki tacize sustu kadınlara akıl verdi

CHP, her gün yeni bir taciz ve tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde CHP teşkilatında patlak veren skandallarla ilgili parti yönetimi üç maymunu oynamaya devam ediyor. Üstelik CHP yönetimi, ortaya çıkan rezaletlerde adı geçen şüphelilerin kimisini korumaya alırken, bazılarını da gizlemeye çalışıyor. Partide tacize veya tecavüze karıştığı gün gibi ortada olan 2 il başkan yardımcısı, 2 ilçe başkan yardımcısı ve 2 ilçe yöneticisi koltuğunda oturmaya devam ediyor. Parti içinden tepkiler yükselirken, kamuoyu CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına karşı bir açıklama bekliyor. Ancak CHP yönetimi susuyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise SABAH'ın skandallarla ilgili açıklama talebini yanıtsız bıraktı. Son 1 haftada CHP'li yerel yönetimlerde ortaya çıkan taciz sayısı 8'e ulaştı. Tokat, Sivas ile İstanbul'da Maltepe, Ümraniye, Sultangazi, Esenler ve Avcılar'daki skandallardan sonra son tacizin adresi Şişli oldu.

BİR TACİZ DE ŞİŞLİ'DE

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G Y.'nin; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. U.G.Y.'nin akrabasının eşi olan K.H. isimli kadına yönelik cinsel içerikli sözler söylediği ve cinsel saldırıda bulunduğu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise bir kez daha cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı kaydedildi. Müştekinin şikayetini 6 ay sonra geri çekmesi üzerine dosyanın kapatıldığı bildirildi.



PARTİ İÇİNDEN TEPKİLER YÜKSELİYOR

▪ Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen: Bu tarz olayların yaşanması tamamen yönetim hatası, eğer sen birine müdahale etmezsen bu olayların arkası gelir. Ahlaksızca şeyler bunlar.

▪ CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş: CHP'deki yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim. Böyle bir yavşaklığa göz yumarsam, insan içinde dolaşmamam gerekir. Burada artık görev parti genel merkezine düşmektedir.

▪ Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce: Gerçeklerin ortaya çıkarılması gerek. Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve İstanbul il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler.

▪ Eski Devlet Bakanı Önay Alpago: Hangi parti olursa olsun bu işin partisi olmaz, siyaseten de bizden olan ya da olmayan diye düşünmeden tecavüz tecavüzdür. Taciz ve tecavüzde, benim partilim, senin partilin olmaz. Hem kadına şiddeti lanetleyeceğiz hem de şiddet mağdurunu, tacizde bulunan kişi partilimiz olduğu için korumayacağız. Bunu kabul edemeyiz.

CHP, TACİZCİLERİ KORUYUP GİZLİYOR

▪ Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak tecavüz ettiği ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla olay gizlenmek istendi. Karagöz tutuklandı. Hakkında 24.5 yıla kadar hapis isteniyor.

▪ Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi Özlem Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı.

▪ Ümraniye CHP Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A., CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı Güven Ömür Alkan tarafından tacize uğradığını iddia etti. Alkan'a 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. CHP'nin göz yumduğu Alkan, kamuoyunun baskısıyla görevinden tam 7 ay sonra uzaklaştırıldı.

▪ CHP eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı. Yaşananları ifşa eden Koç, daha sonra partiden istifa etti.

▪ CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'nin "Sana yardım edeceğim" diyerek ofisine çağırdığı kadına tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürüldü. CHP yine 3 maymunu oynadı.

▪ Eski CHP Tokat Milletvekili Feramüz Şahin, evli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SABAH