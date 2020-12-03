CHP'de zincirleme taciz skandalı... Şimdi de Esenler

İstanbul Esenler’de daha önce CHP İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hüseyin Koç, bir biri ardına patlayan “taciz-tecavüz-cinsel saldırı” içerikli skandallara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, videoya da kaydedilen sesli, görüntülü açıklamasında “Esenler İlçesi’nde tatsızlıklar yaşadık. Bunları İl Başkanlığı’na ve Yüksek Disiplin Kurulu’na defalarca dilekçe ile bildirdim. Fakat ilgilenen olmadı.” dedi.

“CANAN SOLCUDUR” DEDİK AMA…

Hüseyin Koç açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Canan solcudur dedik, solcu bir il başkanı seçildi. Kendisini İl Başkanlığı’na geldiğinde ziyaret ettiğimizde Esenler’deki çirkinlikleri anlattık. Ben kendilerine vermiş olduğum dilekçede isimlerini, kızlarımıza yapılan elle sarkıntılığı, sözlü tacizleri, küfürleşmeleri, kısacası tamamını izah ettiğim halde maalesef Sayın Kaftancıoğlu bu işin üzerine hiçbir zaman gitmedi, kirlilikleri örttü."

CHP’deki 4. cinsel taciz skandalı



🔹Esenler İlçesi'nin eski parti yöneticilerinden Hüseyin Koç, Maltepe'dekine benzer olayların Esenler'de de yaşandığını ileri sürdü

🔹Koç, Canan Kaftancıoğlu için ''kadınlara, kızlara yapılan sarkıntılıkların üzerini örttü'' suçlamasında bulundu pic.twitter.com/XPxRrJ8NFK — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020

“YALAN SÖYLÜYORSAM MAHKEMEYE VERİN!”

CHP Esenler eski İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, kimseye iftira atmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu partiye gelen çocuklar, gençler, kızlar, kadınlar bizlerin çocuklarıdır. Sizlerin de çocuklarıdır. Peki, bunların haklarını kim koruyacak? Seçilmişleri niye bu kadar koruyorsunuz? Neden araştırma yapmadınız? Benim verdiğim dilekçelerde bir yanlış varsa, bir iftira attıysam mahkemeler orada… Neden mahkemeye vermediniz beni? Şimdi buradan tekrar size söylüyorum. CHP’nin Esenler ilçesinde birçok kadına, kıza elle sarkıntılık ile tecavüz yapıldı. Bu tecavüzleri yapanlar hep birim atladı. Hep bir üst seviyeye geldi. İşte bu liyakatsizlikten dolayı yaşadığım bu süreç ağrıma gitti. Benim kimliğime, ideolojime ters olan olaylar oldu. Kızlarımıza nasıl birileri sarkıntılık yapar?"

“CHP’Yİ DALLAS ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRMİŞLER…”

Hüseyin Koç açıklamasında Esenler CHP örgütünde 2019’da yöneticilik yapanların sorguya çekilmesini de isteyerek “Deşifre ettiğim cinsel sapıklıklardan dolayı beni disipline vermediniz ki. Bunları size şikayet ettim. Yanlışsa gereğini yapın. Mahkemeye verin beni. Doğru olduğunu ben size söylüyorum. Gönderin birilerini… CHP’de benimle beraber 2019’da yöneticilik yapanları sorguya çekin. Böyle bir olay yaşandı mı? Ve bu olayların içinde birebir olan o sapıkların CHP’nin kadrolarında görev yapıp yapmadığını sorgulayın. En son CHP Esenler ilçesinde başka bir kirlilik yaşandı. Onu burada söylemeye dilim varmıyor. CHP’yi Dallas çiftliğine çevirmişler. Canan Hanım da halen daha birilerine “şov yapıyorsun” diyor. Canan Hanım, o birileri şov yapmıyor. Sen kirliliklerin üstünü örterek, kirliliklere prim veriyorsun.” sözlerini sarf etti.

AKŞAM