CHP'de paraların nereye gittiği belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu açıklandı. İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar tarafından açıklanan raporda yer alan dikkat çekici detaylar şunlar: 2020 Yılı Denetim Raporu'nda, 3. Ahmet Çeşmesi'nden su akıtılması için 6 bin TL, çeşmenin misafirlere hediye edilmek üzere yapılan maketine ise 61 bin 900 TL harcandığı bilgisi paylaşıldı.

1 KİLO TATLI İÇİN 392 LİRA: Raporda, İETT Genel Müdürlüğünce, 2020'ye ilişkin Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğuna, bazı alımlara ilişkin detay bilgilerin ise faturalarda yer almadığına dikkat çekildi. Buna göre geçen yıl 2 Ocak'ta 1 kilo tatlının 392.70 liraya alındığı bildirildi.

PARTİLİLERE KADRO KIYAĞI: Raporda; belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısının artırıldığına ve makul düzeyin üzerinde belirlenerek kamu zararına sebebiyet verildiğine dikkat çekildi: "Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 kişi iken, 2020'de ise bu sayı 460'a yükseltilerek 101 yeni Yönetim Kurulu üyeliği oluşturulmuştur. Bu artışın, hukuki ve idari hiçbir izahı bulunmamaktadır. Şirketlerin mevcut üye sayısının yüksek olduğundan şikayet edilirken, pandemi sürecinde faaliyetleri azalan Belediyenin 28 şirketinden 27 şirketinde Yönetim Kurulu üye sayısı artırılmıştır. Belediyenin 28 şirketi 460 Yönetim Kurulu üyesi ile yönetilmektedir." Yapılan tespitlerde 460'ya yükselen yönetim kurulu üye sayı dikkat çekilirken, yönetim kurulu üyeleri olarak CHP'nin eski belediye başkan adayları, eski ilçe başkanları ve eski il yönetim kurulu üyelerine verildiği görüldü.



13 ADET ROZET İÇİN 27 BİN 250 TL ÖDEME: Raporda 7 altın, 6 gümüş rozet olmak üzere 13 adet rozet için belediye bütçesinden 27 bin 250 TL ödeme yapıldığına da dikkat çekildi: 1 Temmuz 2020 fatura tarihli 'Etkinlik ve Programlarda Kullanılmak Üzere Çeşitli Özelliklerde Rozet Alımı' için 27 bin 250 TL+KDV ödeme yapıldığı görülmüştür.

10 BİN STERLİN NEREDE?

Raporda 'İBB resmi sitesinde yer alan bilgilendirmede Fatih Sultan Mehmed portresinin 770 bin sterline alındığı belirtilmiş ancak tablo ücretine ek olarak müzayede ücretiyle 935 bin 250 sterline belediyeye fatura edildiği görülmüştür. Yüzde 20 olan müzayede ücreti 154 bin sterlin olması gerekirken 164 bin sterlin olarak fatura edilmiştir.



YALANLARI MAKYAJLAYARAK 'BEN YAPTIM' DİYE SATIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun 13 Aralık 2020'de yaptığı Eminönü- Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı Araç Sürüş Testi, 9 Mart 2019'da yapılmıştı.

İmamoğlu'nun 'İmara değil halka açıyoruz' diyerek tanıttığı ve kendi döneminde yapıldığını iddia ettiği Kemerburgaz Kent Ormanı, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal döneminde yapıldı.



İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti

Kurbağalıdere ıslah çalışmaları 2012'de AK Parti tarafından başlatıldı. AK Parti döneminde yapılan üç ihale ile dere için yaklaşık 250 milyon TL harcandı. Çalışmalar yüzde 98 oranında tamamlandı ancak buna rağmen İBB hesabından 8 Ekim 2020'de 'Nasıl başladı nasıl bitti?' denilerek bir mesaj yayımlandı. İBB Başkanı İmamoğlu da 19 Eylül 2020'de 'Kurbağalıdere'nin ıslahını hızlı bir çalışmayla çözdük' algısına imza attı.

(Üsküdar BülbüldereÇavuşdere- İstavroz Deresi Tünelleri) İsavroz Deresi Tünel inşaatı 2016'da, BülbüldereÇavuşdere çalışmaları ise 2017'de başladı. Tünellerin açılışını yapan İmamoğlu, "İstanbul'da kentin en önemli noktalarında kısa süredeki çalışmalarla bu sorunu çözdük" algısına kalkıştı

2018'de Merter'de 900 araçlı katlı otopark olarak açılan yer vatandaşın hizmetine sunuldu. 2019'da yapılan boyadan sonra İBB Başkanı, otoparkı kendilerinin açtığı yalanını ortaya attı.