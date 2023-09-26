CHP'de kurultay tarihi belli oldu!

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.

3 adayın yarışmasının beklendiği kurultayda CHP'nin yeni genel başkanı belli olacak.

Tüzük Kurutayı, Olağan Kurultay’dan sonra düzenlenecek

Parti içi tartışmalardan etkilenmemesi için Tüzük Kurultayı’nın Olağan Kurultay’dan sonra yapılması görüşü MYK’da öne çıktı. Buna göre, Olağan Kurultay’dan yaklaşık 15 gün sonra Tüzük Kurultayı’nın düzenlenmesi bekleniyor.

Parti üyelerinin düşüncelerini toplayan Tüzük Komisyonu, yaklaşık 11 bin görüş aldı. CHP örgütleri de konuya ilişkin toplantılar yaptı. Komisyon eylül ayının sonuna kadar taslak bir tüzük hazırlayacak. Hazırlanan tüzük, Kılıçdaroğlu’na sunulacak ve kurultayda tartışmaya açılacak.