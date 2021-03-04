CHP'de kaset skandalı büyüyor!

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın 'ayıp' kaset nedeniyle CHP'den istifa etmesiyle sona eren süreçte yaşanılanları yazdı. 'Seyit Torun şantajcılarla görüştü mü?" diye soran Abdülkadir Selvi, TorunL'la yaptığı görüşmeyi yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

Şantaj kasetleri üzerine CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar ise kasetle kendisine şantaj yapanların CHP Genel Merkezi’ne giderek Seyit Torun’la görüştüklerini iddia etmişti. Genel başkanı kaset darbesiyle tasfiye edilen bir parti olarak CHP’nin en çok uzak durması gereken şey kaset olmasına rağmen ne hikmetse hep kasetle anılır oldular. Atatürk’ün partisi CHP bunu hak etmiyor.'

Kasedi izlemedim, kimseyle de görüşmedim

Teoman Sancar’ın iddiaları üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’la görüştüm. Teoman Sancar’la ilgili konuyu konuşmak istemediğini söyledi. Ancak “Bu kişilerle görüştünüz mü, görüşmediniz mi?” diye ısrarlı sorularım üzerine, “Yok yok, görüşmedim. Bize sadece bilgi geldi. Sonra da istifası. Kaseti izlemedim de kimseyle görüşmedim de” karşılığını verdi. Torun’un beyanı önemli ama anlamadığım bir şey var. CHP’de kimse bu kaseti izlemediyse, bu kişilerle görüşmediyse Teoman Sancar’ı çağırıp istifasını neden istediler?