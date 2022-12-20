CHP’de kartlar tekrar karıldı…

Yoğun bir bütçe sürecinin ardından, tekrar herkese selamlar.

Ankara ve özellikle Meclis koridorları yine çok hareketli günler yaşıyor. Özellikle de seçim günleri yaklaştıkça her gün gündem değişiyor. İnanın 3 gün önce konuştuğumuzu bugün hatırlamıyoruz.

Hal böyleyken CHP’de ülke gündemi gibi her gün bir şeyler değişiyor. Dün birbirleriyle gırtlak gırtlağa gelenler, ertesi gün aynı otobüsün üzerinden halka “omuz omuza mücadele” görüntüsü veriyor.

Gelelim gündemde şok etkisi yaratan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı hapis cezasına. Öncelikle şunun altını çizeyim ki burası çok önemli eski bir polis muhabiri olarak “Olay mahalinden 3 adım geriye çekilip” ilk kendime şunu sorarım:

“Bu işte kimin çıkarı var.” Evet doğru duydunuz. Bir olayın nedenlerini anlayabilmekte zorlanıyorsanız, ilk yapmanız gereken olaya geniş perspektiften bakmaktır.

Eğer satranç tahtasına bakar gibi olaya tepeden bakmazsanız, kim bu hamleyi neden yaptı? Sonraki hamleler ne olacak, anlayamazsınız.

Şimdi İmamoğlu’nun bu cezayı alması bence ne AK Parti’ye ne de Cumhur İttifakı’nın işine yaramaz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Türk halkı bu tip olaylara tavrı nettir.

Aylardır Millet İttifakı’nın adayı 3 isimden biri olan İmamoğlu’nun ismi tamda Kılıçdaroğlu’nun hatta Mansur Yavaş’ın arkasına düşmüşken, neden bir anda (Hiç beklenmediği bir dönemde) gündeme taşındı buna bakmak lazım.

İmamoğlu’nun durumu öyle garip bir hale geldi ki, sanki artık 6’lı Masa da mecburen aday gösterecek gibi gözüküyor. Hatta bunu da çaresiz arkasından (aday olmasın, ben genel başkanlığı ona bırakacağım) diyen Kılıçdaroğlu açıklarsa da hiç şaşmayın. Çünkü artık kartlar tekrar karıldı…

Hediye krizi…

Bu arada size CHP’de yaşanan ilginç bir olayı da aktarmak istiyorum. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle İstanbul Maltepe Belediyesi, partisinin önemli isimlerine ve milletvekillerine Boyner Mağazası’ndan Skechers marka spor ayakkabı hediye yollamış.

Yollamış, yollamış da gelen paketler TBMM’nin kapısında takılmış kalmış. Gelen aracın Meclis’e girebilmesi için CHP Grubu’nu aramışlar. Durumu öğrenen partinin grup yönetimi, aracın içeri girmesine izin vermeyerek belediye başkanını aramış.

Duyduğum kadarıyla başkandan “Bu spor ayakkabıları bölgendeki gariban öğrencilere dağıtması” istenmiş. İçinde değişim kartları da olan ayakkabıları milletvekillerine tanıdıklar aracılığıyla tek tek ileten belediye başkanına, parti yönetimi de tepki göstermiş.

Tanesi 1.400 TL’ye mağazada satılan bu ayakkabıları alan milletvekillerine CHP Genel Merkezi “Milletvekili Whatsapp Grubu” üzerinden derhal iade edilmesi istenmiş. Ancak bazı vekiller iade ederken bazıları hediyeyi geri göndermemiş. Şimdilerde CHP TBMM Grubu, iade etmeyen milletvekillerinin tespitine uğraşıyormuş. Kimi partili yetkilileri bu hediyeyi nazik bir jest olarak görürken, bazıları da seçim yatırımı olarak görüyormuş.

İşin boyutu öyle garip bir noktaya gelmiş ki, bir başka belediye başkanlığı CHP TBMM Grubu’nun tepkisinden korktuğu için tek tek milletvekillerini arayarak, ev adreslerini öğrenmeye çalışıyormuş. Hediyeleri evlerine göndermek için…

Benim de aklıma gelen ise şu: “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı”