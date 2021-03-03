CHP'de istifa dalgası büyüyor

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifasıyla sarsılan CHP'de son olarak Denizli Milletvekili Teoman Sancar da istifa etmişti.

Vekillerin yanında il ve ilçe teşkilatlarında da istifaların ardı arkası kesilmiyor.

250'Yİ AŞKIN YENİ İSTİFA

CHP Bolu ve İzmir teşkilatlarının ardından Sakarya’da da istifa depremi yaşanıyor.

Sakarya teşkilatında 250'yi aşkın kişi CHP'den istifa kararı aldı.

İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAKLAR

İstifa eden partililerin Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılmaları bekleniyor.

Konuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapılacağı belirtildi.