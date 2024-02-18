CHP'de Hataysız aday tanıtım toplantısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Salon boş kaldı

CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Özgür Özel uzun bir konuşma yaptı. Özel'in konuşma yaptığı sırada salondaki boşluklar dikkati çekti.

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

81 ildeki tüm coğrafyadaki Atatürk'ün kadınlarını kızlarını CHP'de siyaset yapmaya davet ediyorum.

1127 adayımızdan 196 adayımız genç. İzmir tarihi boyunca 6 kadın belediye başkan adayımız varken bugün 9 kadın adayı İzmirlilerin önüne çıkardık. İzmir'de CHP'de kadın ve genç aday sayısı çok önemli.

Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılar arasında oluyor. CHP'de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri ve çok önemli yöntemleri benimsedik ve sürdürdük.

Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik. Örgütümüzü dinledik. Aday adaylarımızı dinledik. Sokağın sesine kulak verdik. PM üyelerimizi ve milletvekilleirmizi görevlendirdik. 3 bin anket yaptırdık. 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik.

Tartışmaların odağındaki Lütfü Savaş toplantıya katılmadı

CHP lideri, seçim bildirgesini de kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya, adaylığı tartışmaya yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel olarak davet edilmesine rağmen CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı.