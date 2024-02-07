Hatay krizi, CHP’de ipleri gerdi. Lütfü Savaş’ın halkın yoğun tepkisine rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çıkarılması, parti içinde yoğun tepki neden oldu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Defne’de Savaş’ın yoğun protestolara ve linç girişiminde bulunulmasının ardından CHP’de Hatay krizi zirveye çıktı.

Protestolar arasında yaşlı bir depremzede kadının İmamoğlu’na söylediği sözler ise Savaş’ın adaylığında önemli bir kilit noktası oldu. İmamoğlu’na seslenen depremzede, gözyaşları içinde şunları söylemişti:

“Biz sizi yuhlamıyoruz. Sen bizim evladımızsın. Biz Lütfü Savaş’ı istemiyoruz. Ben onun çok yakın akrabasıyım. İstemiyoruz. Benim çocuğum öldü. Biz cesetlerimizi bulamıyorduk, o gitti itfaiyeyi para için kullandı. İstemiyoruz onu.”

Çekil, ya da biz alırız

Defne’de başlayan Hatay krizinin ardından devreye giren İmamoğlu’na yakın isimler CHP Genel Merkezi’nde Savaş’ın yerine gelebilecek isim arayışına geçti. Bu arada Lütfü Savaş’a da “Adaylıktan çekil, yada biz alırız” mesajı gönderen CHP Genel Merkezi’nin tepkisi üzerine Savaş, bugün saat 15.00’de bir basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. Edilen bilgiye göre Savaş’ın adaylıktan çekileceği öğrenildi.

2 isim üzerinde duruluyor

CHP Genel Merkezi Hatay için başvuru yapan diğer iki adayı değerlendirdi. Ancak bu isimlerin üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Yapılan değerlendirmelerde CHP yönetiminin Serkan Topal ve Suzan Şahin isimleri üzerinde durduğu ifade edildi.