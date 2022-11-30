CHP’de “Game of Thrones” günleri…

Öncelikle bilmeyenler için; bir dönemin en çok izlenen dizisi olan Game Of Thrones (Taht oyunları) benzeri durumlar, seçim süreci yaklaştıkça Cumhuriyet Halk Partisi’nde de yaşanıyor.

Nasıl mı?

Anlatayım, siz de kararınızı verin.

Altılı masanın adayına ilişkin pek çok rivayet dolanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla isminin tercih edilmesi için kulis çalışmalarına devam ediyor. Ancak daha önce de vurguladığım gibi; masanın çoğunluğu bu adaylığa sıcak bakmıyor. Masada başta İYİ Parti Lideri Meral Akşener olmak üzere tüm liderler, “Herhangi bir isim değil, kazanacak ve halkın tercih ettiği aday” çıkarılmalı yönünde fikir belirtiyorlar.

Masada daha çok öne çıkan isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oluyor. Çünkü anketlerde en çok başa oynayan isim de İmamoğlu olarak görünüyor.

Ancak Kılıçdaroğlu şunu biliyor ki; İmamoğlu seçilse de seçilmese de, kendisi için bu büyük bir sorun olacak.

Şimdi bunu biraz açalım.

İmamoğlu aday olur da seçilirse, alacağı oy “Defalarca Erdoğan’a karşı seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nun koltuğunun sorgulanmasına” neden olur. Kaldı ki kazanması halinde İmamoğlu, halkın desteği ile aldığı bu gücü kullanarak Kılıçdaroğlu’nun karşısında duracaktır.

İmamoğlu seçilmese de, Kılıçdaroğlu’nun karşısında ciddi statü atlayacak ve partiyi olağanüstü kongreye götürebilecektir.

Peki ne olur?

Kesinlikle İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu tarihin derin sayfalarına gömer.

İşte Kılıçdaroğlu bu durumu bildiği için, dolaylı yollardan İmamoğlu’na mesajlar yolluyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na “Aday olmasın, seçimden sonra koltuğu ona bırakayım” mesajını göndermiş. Parti kurmayları tarafından üstü kapalı verilen bu mesaja İmamoğlu’nun cevabı “Benim aday olmam lazım. Ben çekilirsem de masa, genel başkanı aday olarak seçmez. Hatta ben aday olursam Mansur Yavaş da benim lehime çekilir. Olmazsam Yavaş, İYİ Parti’nin adayı olur” şeklinde olmuş.

İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerginliği

Koltuk savaşlarında bir başka cephe de büyük bir metropol olan İstanbul’da yaşandı. İmamoğlu’nun arkasındaki önemli isimlerden biri İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek. İmamoğlu’nun arkasında Zeybek dahil 11 İstanbul Milletvekili var. Karadeniz milletvekilleri ve yöneticilerini söylemiyorum bile, onlarla beraber bu önemli güç, İmamoğlu’nu adaylık için zorluyor.

İşte tam bu noktada İmamoğlu, İstanbul için kritik isim olan CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan destek istiyor. Çeşitli pazarlıklar sonunda (Bunları buradan yazmak istemiyorum, ama emin olun her ihtimal üzerinden pazarlık yapılmış. Verilen cezanın affı, siyasi gelecek, genel başkanlık, yönetim kadroları vb.) anlaşmaya varılamamış.

Bunun sonucu da kamuoyuna yansıyan gerginliğe kadar uzanmış. Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen “Müteahhit kafalı adam” sözü de tabi ki ona değil, arkasındaki isme yönelik bir atıftır.

Kaftancıoğlu’nun görevi nedir?

Bu arada bu tartışmada gündeme gelen önemli bir konu daha var. Kaftancıoğlu’nun konumu ve görevi! Hepinizin bildiği gibi Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezası geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından onanmıştı.

Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına da karar verilmişti. Yani kararın onanmasıyla beraber Kaftancıoğlu’nun siyasi yasaklı olarak İl Başkanlığı görevi de düşmüş oldu. Mahalli İdareler Kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunu’na göre 1 yıldan fazla hapis cezası almama şartı var.

Kaftancıoğlu, kalkan mı?

Normalde yargı kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun bu karar sonrasında yeni il başkanı ataması gerekiyordu. Ancak Kılıçdaroğlu, yargı kararını tanımayarak Kaftancıoğlu’nun görevine devam etmesine izin veriyor. Yani 12 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini gayri kanuni olarak yürütüyor. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nu İmamoğlu’na karşı bir kalkan olarak kullanıyor.

Peki ne olacak?

Vallahi siyasette bir gecede bile herşey değişebiliyor. O yüzden ‘şu olacak, bu olacak’ demek gerçekten zor. Ancak şunu belirtmeden edemeyeceğim, eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki gerginlik üstü kapalı olarak devam ederse, kartlar tekrar karılır ve ‘masaya bir istifa, yeni bir parti çıkar mı’, sorusu gelir!

Bilmek mümkün değil.