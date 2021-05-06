CHP'de 'Dersim' kavgası büyüyor!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim katliamını “Unutmadık unutmayacağız” notuyla anması partide tepkilere yol açtı. Ancak Grup Başkanvekili Özgür Özel’in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak. Özel, “Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik” diyerek hem katliamı itiraf etti, hem de Kılıçdaroğlu’nun başkanlığını ilginç bir gerekçeye bağladı.

CHP’deki tartışmanın fitili Orhan Sarıbal’ın sosyal medya sitesi twitter üzerinden paylaştığı, “Unutmadık, asla unutmayacağız. Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum” mesajıyla başladı. Sarıbal’ın bu mesajı partide büyük tepkiye neden oldu.

BAŞKANINI TARTIŞMAYA AÇTI: KILIÇDAROĞLU DERSİM'İN DİYETİ Mİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldığı bir televizyon programında, Dersim tartışmalarına ilişkin “Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu Genel Başkan yaparak Dersim ile helalleştik, Dersim ile yüzleştik” dedi. Kendisinin böyle bir tweet atmayacağını ifade eden Özel, “Türkiye’de atılan her tweet üzerinden linç kültürünün yükselmesine izin vermemek lazım. Arkadaşımızın linç edilmesine izin vermemeliyiz.” diye konuştu.

TEMELLİ İLE BENZER MESAJ

Sarıbal’ın mesajı HDP’li Sezai Temelli ile benzerlik gösterdi. Temelli de Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Dersim’de 84 yıl önce on binlerce Kürt katledildi, sürgün edildi. Dersim Tertelesi’nde katledilen tüm canları saygıyla anıyorum. Bu katliamı unutmayacağız.”

KÜSTAHLIĞA SESSİZ KALANLAR

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Ümit Kocasakal da “Atatürk’ün kurduğu partiden seçilen, ayaklanan feodaliteye laf edemeyip, Atatürk’ü İnönü’yü Bayar’ı, genç Cumhuriyeti katliamcı ilan eden sözde vekilin bu saldırı, hakaret ve küstahlığını, Parti içinde veya dışında buna sessiz ve seyirci kalanları da biz asla unutmayacağız” dedi.

Yenişafak