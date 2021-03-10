CHP'de Cihangir İslam istifası: İnce'nin partisinin İstanbul il başkanı olacak

Memleket Hareketini partileştirme kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda CHP’den istifasını açıklayan Muharrem İnce’nin ekibi şekilleniyor.

CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever’in, İnce’nin partisinin İstanbul İl Başkanı olacağı öğrenildi.

"Benden bu kadar"

Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmelettin, Bugünkü dostlarımız Abdullah Gül, Babacan, şimdi de Cihangir İslam. Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. Benden bu kadar” sözleriyle CHP’den istifasını açıkladı.

Yeni Şafak