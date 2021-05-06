CHP'de bir tecavüz skandalı daha! 16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu

CHP'de ardı arkası kesilmeyen tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP Kale İlçe Başkanı 62 yaşındaki Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi.

Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.