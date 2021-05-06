CHP'de bir tecavüz skandalı daha! 16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu
CHP'de tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. Karabulut'un, bu olayın kapatılması için ailesine para verdiği iddia edildi.
CHP'de ardı arkası kesilmeyen tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP Kale İlçe Başkanı 62 yaşındaki Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki Berivan isimli bir kız çocuğunu hamile bıraktığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği iddia edildi.
Bir TV programına katılan Berivan isimli gencin kocası Erdal Berivan'ın evlenmeden daha önce hamile olduğunu aktardı.
Berivan'ın kız arkadaşı ise telefonla yayına bağlanarak, Berivan'ın kendisine bu olayı anlattığını ve Süleyman diye birinin hamile bıraktığını iddia etti.
KILIÇDAROĞLU İLE FOTOĞRAFLARI VAR
Karabulut'un CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.
VELİ AĞBABA TARAFINDAN GÖREVE ATANDI
CHP Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un göreve de Ağbaba tarafından atandığı öğrenildi. Ağbaba'nın skandala karışan bu isme nasıl onay verdiği ise merak konusu oldu.
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/05/06/chpde-yine-skandal-kale-ilce-baskani-suleyman-karabulut-16-yasindaki-bir-kiza-tecavuz-etti
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