CHP'de bir Atatürk tartışması daha! Engin Altay tepki gösterdi

CHP Genel Merkezi'nin girişinde bulunan Atatürk resminin kaldırılarak yerine Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu belirtiliyor. Söz konusu hamleye başta Engin Altay olmak üzere parti içinden yoğun tepki geldiği ortaya çıktı.

CHP'de Aylin Nazlıaka'nın ihraç edilmesine neden olan Atatürk fotoğrafı tartışmalarının bir yenisinin daha meydana geldiği iddia edildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Merkezi'nin girişinde bulunan Atatürk fotoğrafının yerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının konulduğu öğrenildi. Söz konusu duruma milletvekillerinin büyük tepki gösterdiği belirtilirken, en sert tepkinin ise Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son hamle, CHP'de İnönü zihniyetinin yeniden oraya çıktığı yorumlarına neden oldu. 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türk Lirası'ndan Atatürk resmini kaldırarak kendi resmini koydurmuştu.

Mahmut Övür'ün "CHP'de yeni Atatürk fotoğrafı tartışması" başlıklı yazısının ilgili

bölümü şöyle:

Denilen şu: CHP'nin girişinde yer alan Atatürk'e ait eski Meclis binası önündeki kalabalık fotoğraf kaldırılmış, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı konulmuş. İşte bu uygulamada Uslu'nun imzası olduğu ve parti içinde rahatsızlığa yol açtığı söyleniyor. Hatta durumu derin kriz olarak yorumlayan bir CHP'li şöyle diyor: "Vekillerin itirazı isyan boyutunda, tepkiler çığ gibi büyüyor.

En sert tepkiyi de CHP Grup Başkanvekillerinden Engin Altay'ın verdiği söyleniyor. Daha önce de CHP'de Atatürk fotoğrafının indirilmesi olayı sert tartışmalara yol açmış, hatta Aylin Nazlıaka partiden ihraç edilmişti. Şimdi ne olur bilemem ama işin, fotoğraarın değiştirilmesiyle sınırlı kalmadığı, parti logoları ve sloganlarının da değiştirildiği söyleniyor. Anlaşılan CHP, AK Parti'yi birçok alanda taklit ediyor ama bu da işe yaramıyor; çünkü anketlerde sonuç değişmiyor.

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