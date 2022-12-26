CHP'de adaylık istifaları başladı! İşte ilk isimler

CHP'de milletvekili aday adaylığı amacıyla istifa edecek il ve ilçe başkanlarına geçtiğimiz 22 Kasım'da yazı gönderildi. Adaylık düşünenlerin 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmeleri istendi.

Bu süre zarfında birçok il ve ilçe başkanı genel merkezi ziyaret etti ve uzun görüşmeler gerçekleştirdi. Sürenin dolmasına saatler kala isimler netleşti. Buna göre toplam 18 il başkanının istifa mektubu genel merkeze ulaştı.

O il başkanları arasında İzmir, Bursa, Hakkari, Mersin, Malatya, Van, Edirne ve Tunceli il başkanları da yer aldı.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ise adaylık başvurusu yapmadı.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı. Yargı sürecinin sonuçlanmasının ardından da Kaftancıoğlu'nun siyasi geleceğinin belirleneceği ifade edilmişti.

CHP kaynakları milletvekilliği adaylığı için il veya ilçe belediye başkanlarının istifalarının ise söz konusu olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik istifa eden isimler arasında.