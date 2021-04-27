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CHP yönetimindeki Karabağlar'da çöp dağları yükseliyor

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı. Sokakta biriken çöpler yüzünden ilçe sakinleri isyan etti. Kokudan durulmadığını söyleyen vatandaşlar, çözüm bulunması için çağrı yaptı.

Yaptıkları heykellerle gündeme gelen CHP'li belediyeler, hizmette sınıfta kalmaya devam ediyor.

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı.

 

 

KOKUDAN DURULMUYOR

Yaşanan durum bölge sakinlerini isyan ettirirken, sokaklar çöp birikintileriyle doldu.

Bölgede yayılan kötü koku ve görüntünün dikkat çekmesinin yanı sıra, belediyenin yaşanan bu soruna henüz çözüm bulamamış olması da, şaşkınlık yaratan diğer bir durum oldu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Çevre sakinleri sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla isyanlarını dile getirirken, yaşanan bu 'çöp krizine' kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.

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