CHP, WhatsApp grubundaki köstebeğin peşinde

CHP içerisinde yaşanan tüm olayların tartışıldığı ve partinin üst düzey isimleri tarafından bilgilendirilmelerin yapıldığı bir WhatsApp grubundaki bilgiler, kısa süre sonra Twitter'da paylaşılmaya başlandı.

Paylaşımları yapan isim ise Melih Gökçek oluyordu.

Gökçek'in paylaşımları, CHP'de paniğe neden oldu.

KÖSTEBEK BULUNAMADI, YENİ GRUP KURULDU

Paylaşımların eş zamanları olarak devam etmesi üzerine sızıntının kim üzerinden olduğu araştırılmaya başlandı.

Köstebek avında başarılı olamayan CHP yönetimi, çareyi yeni bir grup kurmakta buldu.

Oluşturulan yeni gruba, referans ile katılım yapılma kararı alındı.