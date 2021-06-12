CHP ve HDP'liler Meclis'teki 'kadın hakları' görüşmelerinde kadın baro başkanının üstüne yürüdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ilginç bir gerginliğe sahne oldu. Meclis'te oluşturulan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’nun son toplantısına aralarında İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Gönül Yıldız'ın da bulunduğu baro başkanları davet edildi.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda sunum yapan Yıldız CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin hedefi oldu.

CHP, HDP ve İYİ Partili vekiller "Paralel baro nasıl davet edilir?" dedi

Komisyonda sözlü sataşmalarla üstüne yürünen Yıldız yaşananları şöyle anlattı:

"Sunumu yaptık. CHP’li vekiller "Paralel baro buraya davet ediliyor İstanbul Barosu neden davet edilmiyor” HDP ve İYİ partili vekiller “İstanbul Barosu davet edilmiyor siz niye davet edildiniz?" şeklinde sorular yöneltti.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Gönül Yıldız

CHP'li Bankoğlu'dan 'İslam hukuku' tepkisi

CHP'li vekil Aysu Bankoğlu, tansiyonu yükselterek "Baronuzda İslam hukuku komisyonunu nasıl kurarsınız? Medeni hukukta böyle bir düzenleme yok" şeklindeki beyanı ile Baromuzun iç hukukuna müdahale etme cüretini göstermiş ve toplantıyı amacından saptırmıştır.

CHP'li Aysu Bankoğlu

CHP'li Taşçıer "Ben milletvekiliyim benimle böyle konuşamazsın" dedi

Biz tarafımıza yöneltilen soruları cevaplarken; 'Öncelikle unvanlar doğru kullanılması gerekiyor, İstanbul‘da İstanbul Barosu diye bir baro bulunmamaktadır. İstanbul 1 No'lu Barosu ve İstanbul 2 No'lu Barosu olmak üzere iki baro bulunmaktadır. Biz kanunla kurulan ve 29.09.2020 tarihinde tüzel kişilik kazanan bir baroyuz. Kimse bizim baro hakkında paralel baro ifadesini kullanamaz, biz buraya siyaset yapmaya değil kadına karşı şiddeti önlemek için alınması gereken tedbirleri konuşmaya geldik. Siyasetinizi lütfen Genel Kurul'da yapınız. Buraya kadın hakları için geldik" şeklinde cevap verdim. CHP'li Gamze Taşçıer ise hiddetle dönerek "Ben milletvekiliyim sen nasıl benimle böyle konuşursun?" deyince ben de “Ben asil olanım siz vekilsiniz. Sorularınıza cevap veriyorum" cevabını verdim.

CHP'li Gamze Taşçıer

Yaşanan tartışma sonrası CHP'li vekiller komisyonu terk etti

Bahse konu toplantıda CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin kadına karşı şiddetin önlenmesi hususunda alınması gereken tedbirleri konuşması gerekirken Baromuzu hedef alması ve hakarete varan söylemlerde bulunması oldukça üzüntü verici ve kabulü mümkün değil. Amaçları çözüm değil sorun üretmek.

YeniŞafak