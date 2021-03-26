CHP Tugay Adak'ı öldükten sonra hatırladı

Kocaeli'de genç yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) destek olmak isterken gözlerini kaybeden Tugay Adak'a CHP'li yetkililer sırtını dönmüştü. Söz konusu olayın ardındansa Adak, köprüden atlayarak yaşamına son vermişti. Adak'ın arkadaşlarının yoğun tepkisi ve parti içinde söz konusu olayı protesto amaçlı gelen istifaların ardından; CHP'li yöneticiler reaksiyon gösterme zahmetinde bulunarak Adak ailesine ev aldı, kardeşine ise belediyede iş verdi.

Kocaeli'de genç yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) destek olmak isterken gözlerini kaybeden Tugay Adak'a CHP'li yetkililer sırtını dönmüştü. Söz konusu olayın ardındansa Adak, köprüden atlayarak yaşamına son vermişti.

Adak'ın arkadaşlarının yoğun tepkisi ve parti içinde söz konusu olayı protesto amaçlı gelen istifaların ardından; CHP'li yöneticiler reaksiyon gösterme zahmetinde bulunarak Adak ailesine ev aldı, kardeşine ise belediyede iş verdi. Adak'ın ölümünün ardından sözlerin tutulması "Bunun için Tugay'ın ölmesi mi gerekiyordu" dedirtti.

Fahri ve Azime Adak'ın 2 çocuğundan biri olan Tugay Adak, 2014'ten itibaren CHP Kartepe ilçe örgütünde aktif görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde parti bayraklarını asarken düştü. Ölümden dönen genç bir gözünü kaybetti, diğer gözünde ise yüzde 30 görme kaybı oluştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli yöneticileri ile Adak'ı hastanede ziyaret etti ve "Bu gencimiz için gereken ne varsa yapalım, ev alalım" dedi. Engelli kalan Adak, seçimlerde Kartepe Belediyesi'nde Meclis üyesi oldu. Ancak verilen sözler tutulmadı.

VEFASIZLIKTAN ÖLDÜ

Babası işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olan Adak, annesi ve 23 yaşındaki kardeşi Tayfun'a bakabilmek için okuduğu Kocaeli Üniversitesi Petro-Kimya ve Rafineri Bölümü'nü de yarıda bıraktı. Herkes ona "Parti için bayrak asarken düştün, mahkemeye ver tazminat al" dedi.

Ama o "Ben partime nasıl böyle bir şey yaparım" diyerek dava açmadı. İşsizlik ve maddi sorunlar nedeniyle bunalıma giren Adak, 9 Şubat günü İzmit 42 Evler Köprüsü üzerine çıkıp intihar etti. Adak'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü öne süren CHP'li gençler ve partililer tepki gösterdi. Hatta bazı yönetici ve üyeler CHP'den istifa etti.

Yapılan vefasızlığın basında yer alması üzerine CHP'li yöneticiler harekete geçti.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililerin, Adak'ın ailesi için İzmit Yenişehir Mahallesi'nde ev aldığı öğrenildi.

Kardeşi olan Tayfun Adak'ın da İzmit Belediyesi'nde işe alınarak, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Tugay'ın arkadaşları, "Keşke partisi için ölümden dönen Tugay'a, zamanında verilen sözler tutulsaydı da Tugay yaşasaydı" dedi.