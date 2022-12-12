CHP TBMM Grubu olağanüstü toplandı

CHP TBMM Grubu başörtüsüyle ilgili olarak verilen anayasa değişikliği tekilfingi görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP grubunda milletvekillerininin anaşasa değişikliği ile ilgili görüşleri dinlenilecek ve çıkan sonuca göre hareket edilecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü ile ilgili olarak gündeme getirdiği yasa değişikliği teklifinin ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına Anayasa değişikliği teklifi sunulmuştu. CHP, İYİ Parti HDP ve TİP, anayasa değişikliğine karşı çıkıyor, başörtüsü ile ilgili düzenleme için yasa değişikliğinin yeterli olacağını düşünüyor.

CHP'nin üç maddelik yasa değıişikliği teklifinde "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz" düzenlemesi öngörüldü.

Cumhur ittifanını verdiği Anayasa değişikliği teklifinde Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ve aile ve çocuğun korunmasına ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngörülüyor. Teklif, kamu ve özel sektör dahil hayatın hiçbir alanında, dini inancı nedeniyle başörtüsü veya kıyafeti nedeniyle hiçbir kadının ayrımcılığa tabii tutulamayacağını hüküm altına alıyor.

“Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma” maddesinde yer alan bilgilere göre “Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.”

Anayasa nasıl değişir?

Anayasada değişiklik yapabilmek için TBMM'de yapılan oylamada nitelikli çoğunluk aranıyor. buna göre 600 milletvekilinin yer aldığı Meclis’te değişikliğin kabulü için beşte üç çoğunluk yani 360 vekilin onay vermesi gerekir.

Değişiklik teklifi Mecliste yapılan oylamada üye tamsayısının beşte üçü veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.