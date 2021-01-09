CHP taşınmazları satacak mı?

CHP Parti Meclisi (PM) 12 Ocak'ta Ankara'da toplanacak. Türkiye yoğun siyasi bir gündemin içindeyken PM'nin gündemindeki ilginç maddeler dikkat çekiyor.

Veryansıntv'nin haberine göre, toplantı gündeminin 6. maddesinde partiye ait taşınmazların satışı için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verilmesi isteniyor.

Maddede şöyle deniyor: "Tüzüğün 23/11. maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu'na partinin maliki olduğu taşınmazların satışı konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi."

CHP Genel Merkez ve yurtdışı temsilciliklerinin hesaplarını kapsayan 2021 yılı bütçesinin görülmesi de gündem maddeleri arasında.

Gaziantep il, ilçe başkanları ile Elazığ ve Ağrı il başkanlarının görevden alınması kararına yönelik itirazların da toplantıda görüşeleceği görüldü.

Bir süredir CHP'nin maddi sorunlar yaşadığı kulislerde konuşuluyordu. Maaş ödemelerinin geciktiği de gelen iddialar arasındaydı.