CHP, tacize 7 ay boyunca ses çıkarmamış!

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş’ın, B.I. adlı genç bir kızı 7 ay önce yardım vaadiyle bürosuna çağırarak taciz ettiği, genç kızın durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirdiği ancak 7 ay hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. B.I., taciz sonrası Kılıçdaroğlu’na bir mektup yazarak Bektaş’ı şikayet etti.

Üniversite öğrencisi B.I., babasının üyesi olduğu CHP’ye burs almak için gittiğini söyledi ve yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bana ‘Fotoğrafından daha güzelsin’ dedi. ‘Alkol alıyor musun, erkek arkadaşın var mı, akşamları nerelere takılıyorsun?’ diye sordu.” Ben bu durumdan rahatsız olup kalkınca saçlarımı okşayarak yine beklediğini söyledi. Ertesi gün beni aradı telefonu açmayınca yabancı numaradan arayarak yardım çeki fazlalığı olduğunu söyledi.” Genç kız mektubun sonuna da ‘Bu yazıyı sizi direk bilgilendirmek için yazdım’ notunu ekledi. Ancak Kılıçdaroğlu söz konusu mektuptan sonra Konya İl Başkanı Bektaş hakkında hiçbir işlem yapmadı. Olayın duyulmasının ardından ise il başkanı disiplin kuruluna sevk edildi.

HER YERDE TACİZ

• Maltepe’de CHP’li yönetici Z.Y’ye cinsel saldırıda bulundu, darp etti.

• Eski vekil Barış Yarkadaş CHP İstanbul İl Yönetimi’ninden iki ismin bir genç kıza tacizde bulunduklarını yazdı.

• Asistanı Z.A. Sarıyer Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü U.G.Y.’nin tacizine uğradığını açıkladı.

• CHP Esenler eski İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede yaşanan tacizleri gündeme getirdi, Canan Kaftancıoğlu'nu sessiz kalmakla suçladı.