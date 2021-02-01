CHP Sözcüsü Öztrak’tan istifalara ‘Vefa’ göndermesi



CHP'de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti yönetimine tepki göstererek istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce de "Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

CHP Yalova teşkilatından 350 kişi de partiden ayrıldığını duyururken, yaşanan istifa dalgası düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Öztrak "vefa" vurgulu cevabında şunları söyledi:

"İstifa tek taraflı bir müessesedir, partiden ayrılan arkadaşların takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz.

"Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içerisinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da etik bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor."