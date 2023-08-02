CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor!
Seçimlerin ardından "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'de genel başkanlık koltuğu için kapalı kapılar ardında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bir araştırma şirketi CHP'de en güvenilir siyasetçinin kim olduğunu sordu. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.
Seçim mağlubiyetinin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de gizli toplantılar ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle genel başkanlık yarışı kıyasıya sürüyor.
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CHP tabanından gelen "değişim" baskılarına göğüs geren Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere partinin başında girebilmek için partinin üst yönetiminde önemli değişikliklere imza attı.
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CHP'deki değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı İmamoğlu'nun genel başkanlık için en güçlü aday olduğunu düşünülüyor.
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Bir araştırma şirketinin CHP'li seçmenlere yönelttiği “CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?” sorusuna verilen cevaplarda farklı isimler ön plana çıktı.
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