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CHP Lideri Özel'den Bakan Yerlikaya'ya 1 Mayıs telefonu!

Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

Özgür Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

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