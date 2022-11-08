CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Ben büyük bir koalisyon kuruyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum" diye konuşmasına başlayan CHP lideri, "Türkiye bir yol ayrımına gidiyor. Birlikte, demokratik kurallar içinde Türkiye'yi dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Bütün arkadaşlarımın, vatandaşlarımın dinlemesini isterim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu hikaye 'Kupon arazileri satarken bana soracaksınız' diyen bir kişinin, koskoca ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediğinin hikayesidir. Bu malı götürme sanatının hikayesidir. Kamu ihalelerindeki ayak oyunları, kentlerin yağmalanması, israf ve çeteler var. Bir ülkede iktidar kendi çıkardığı kanunda 191 değişikliği niçin yapar? Kanunda yapılıyor, genelgelerde, tebliğlerde yapılıyor. Bu kanunla uğraşmanın temel sebebi ne? Temel sebebi servet transferini gerçekleştirmek. Milyonlardan alıp bir avuç kişiye vermek. Bu Türkiye'nin geldiği açmazın birinci aşamasıdır. Bunu Robin Hood taktiğiyle yapıyorlar. Yapılan alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına servet transferidir. Hırsıza, yolsuza servet aktarılmıştır. Kupon arazilerle, imara açılan yeşil alanlarla... Bu beylere yetmiyor. Doymadıkları için yetmiyor.

Merkez Bankası’nda 1 cent yok

Değişiklikleri yaptılar, servet transferlerin yaptılar, kendi medyalarını oluşturdular. Yalan yere yemin ettiler. İnanç başta olmak üzere halkın duygularını istismar ettiler. İkinci aşamaya başladılar. Merkez Bankası'nın 'ihtiyat akçesi' var. O kaynağı bugüne kadar hiçbir iktidar el sürmedi. Her iktidar ihtiyaç akçesini gözü gibi korumayı bildi. Yüzde 20'sini kara gün parası olarak aktarıyor Merkez Bankası. Bunlar bir kanun çıkardı, 78 milyar lirayı aldılar. 2019 yerel seçimlerinden hemen önce. Seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Millet bunlara öyle bir tokat attı ki bugün hala Ankara, İstanbul, Mersin, Adana diyorlar. Bu milletin vicdanına, ahlakına, erdemine güveniyorum. Merkez Bankası'nın parasına el koydukları için Merkez Bankası'nın kasasında bir cent bile yok.

Swap, borç demek

Devleti çürütmenin üçüncü aşamasına geçtiler, swap. Gidip dilenerek para bulmak. Merkez Bankası'na borç parayı nasıl bulabilirim diye çalıştılar. Merkez Bankası'nın kasası eksi 58,5 milyar dolar açık veriyor. İş borç üzerine inşa edildi. Bunun üzerinden millete caka satıyorlar.

Kara para

Bu da yetmedi. Dördüncü aşama varlık barışları. Çünkü dokuz kez süresi uzadı. Varlık barışları; kim olursan ol ister çocuk, kadın ticareti, uyuşturucu yap ne istersen yap, sahtekar ol, ne getirsen getir sormayacağım diyor. Para nereden gelirse gelsin başımın üstüne dediler. Ben de iki şey söyledim; bir kara para iyi parayı ülkeden kovar, iki kara para sahiplerini de Türkiye'ye getirir dedim. Uyuşturucu baronunu aklarsan 'ben de Türkiye'ye gideyim' der. İyi para çekildi. Gerçek yatırımcı kaçtı. Türkiye 2006'da küresel doğrudan yatırımların yüzde 1,4'ünü Türkiye çekiyordu. Bugün bu rakam 0,007'ye düşmüş durumda. İktidar, saray sosyetesi, beşli çetenin güvencesi kirli para. Bu yılın ilk 8 ayında gelen kara para yabancı sermayenin 4 katı. 'Paranın rengi nedir, dini nedir hiç sormadık. Para paradır' diyordu. O kadar ki kendi ülkesinden habersiz. MASAK'a baksa kara parayı öğrenir.

85 milyonun hakkı

Türkiye kirlilikten, rüşvetten, uyuşturucudan kurtulmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti gri listeye alındı. Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile duydu. Kirli paradan, uyuşturucu parasından medet umanlardan uzak durun. Evlatlarınızı, ülkenizi, komşunuzu, çevreyi seviyorsanız uzak durun.

Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır. 'Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz' diyor. Burası Kolombiya mı, Narkoz'un dizisini mi izliyoruz? Ayda 20 bin yılda 260 bin eder. Bir de yakalanmayanlar 1 milyon eder. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar.

Bu uyuşturucu baronlarının, maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı tekinsiz, gençlerimiz bu kadar mı güvensiz. AVM'lerde uyuşturucu pislikleri birbirini öldürüyor. Korkmuyorlar, çekinmiyorlar, hesaplaşıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Dava açıyorlar, sanıyorlar ki Bay Kemal geri adım atacak.

Sırp çete lideri

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmadı mı? Kırmızı bültenle aranıyordu. Beyfendi 8 yıldır İstanbul'da oturuyor. Saray, fotoroman orada ağırlıyor herhalde. En sonunda polis arama yapıyor. Kaybolanlar var. Biz üstlerine gittiğimiz zaman hareket ediyorlar. Parayla teslim alındıysanız iradeniz de teslim alınmış demektir. Bunlar İstanbul'da her türlü pisliğe bulaşıyorlar. Bana diyorlardı ya 'İspat et' diye daha neyini ispat edeyim?

Balkan, Kafkas mafyası Türkiye'de. Öyle ki uyuşturucu yüzünden birbiriyle rekabet ediyorlar. Daha çok kara para demek daha çok uyuşturucu demektir. Gençlerimizin met denilen zehrin pençesine düşmesi demek.

Adalet Bakanlığı verilerini söyleyeceğim; 2020 yılında açılan uyuşturucu dosya sayısı 314 bin. 2021'de 422 bine çıkmış. Geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunu açıklamıştım. Felaketi görmek istemiyorlar. Raporda 'Türkiye transit ve hedef ülkedir' diyor. İktidar bunu görmek istemiyor. Bu ülkede ciddi bir çürüme var. Saray ayrı havadan, bürokrasi zaten bırakmış. Siz evlatlarınızı heba etmiş bir iktidarsınız. Bir iktidar kendi evlatlarını heba ederse, bu iktidarın faydası yoktur.

Tuz koktu

Tuz koktu, su çürüdü. Geldiğimiz yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti organlarını çürüttüler. Türkçeye saldırıyorlar, kuruluşa, Kurtuluş Savaşı'na saldırıyorlar. Yozlaşmanın merkezi saraydır. Bu dümenleri çevirenlerin sayısı 10 bini geçmez. Gırtlaklarına kadar batmış durumdalar. Hepsini biliyoruz, bu devletin namuslu polisleri var. Hiç kimse unutmasın Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi de teminatı da CHP'dir.

Önce benimle anlaşmayı denediler, duvara tosladılar. Kılıçdaroğlu'nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. O duvar hak, adalet duvarıdır. İkinci adımı attılar taşeron sermayedarları buldular 'Kılıçdaroğlu'nu siz yıpratın' dediler. Cumhurbaşkanı adayını bu altılı masa belirleyecek.

Milletler istila ve savaşlarla yok olmazlar, iç çürümeyle yok olur. Bütün endişem bu yok olma sürecini frenlemek. Eğer böyle giderse 4-5 yıl sonra Türkiye'yi nasıl ayakta tutarız tartışması çıkacak. Ama bu böyle gitmeyecek, seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz. Bir tek uyuşturucu baronu kalmayacak.

Sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleyebiliriz? Yukarıdan fotoromanın talimatı üzerine dava açıyorlar. Biz uyuşturucu tacirlerine yol açanlarla kavgalıyız. Polisin arkasına saklanma. Polisler benim canım ciğerim. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar.

Şimdi de İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.

Temiz para

Bataklık kurutulmadan tüm sinekler ölmez. Bataklık kirli paradır. Bizim temiz paraya ihtiyacımız var. Kirli para ülkeye girerse çeteler de ülkeye girer. Temiz para dedim, Erdoğan hemen bağırdı. Ekonominin 'e'sini bilmezseniz bağırırsınız.

Evet gidiyorum geziyorum ama Bay Kemal temiz parayı buldu. Temiz para eko-yatırım, yeşil yatırımlar, teknolojik yatırımlardır. Bu para vatan evlatlarına gider. 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm. Bu parayı bulmak yetmez. Gençlerimizi bu parayla buluşturacak arabulucu beyinler bulmak lazım. Bunlar dünyaya kaptırdığımız en iyi beyinlerimiz. MIT'ye onun için gittim. Bu beyinlerden bu parayı ve gençleri yönlendirmesini isteyeceğim.

Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. En genç beyinlerin koalisyonu. Türkiye'yi geleceğe taşıyacakların koalisyonunu kuruyorum. En yetenekli beyinlerimiz ABD, Kanada, İngiltere'de. Bunlarla içerideki beyinlerimizi koalisyon yapacağız. 5 trilyon dolarlık sermaye var. Yatırım yapmak istiyor, saydam bir devlet istiyor.

Kasımın sonunu bekleyin diyorum. Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yıldızı haline nasıl gelecek onu anlatacağım. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun nefsine hakim olamayanlar olmayacak. Bedeli ne olursa olsun, mutlaka kazanacağız."