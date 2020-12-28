CHP, İYİ Parti ve HDP terörizmin finansmanını önleyecek kanun teklifine hayır dedi

Ak Parti'nin terörizmin finansmanını önlemek için hazırladığı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun teklifinde görüşmeler geçtiğimiz gün tamamlandı.

43 maddelik kanun teklifi 26 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

CHP-İYİ PARTİ-HDP RET OYU VERDİ

Teklif 254 kabul, 113 ret oyu ile Meclis'ten geçti. Ak Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edilen teklifin görüşmelerinde sık sık tartışmalar da yaşandı.

AK Parti ve MHP sıraları, CHP, HDP ve İyi Parti'nin ret oyu kullanmasını, ''Verdikleri ret oyu ile terör örgütlerine ve bunlara finansman sağlayanlara destek verdiler'' sözleriyle eleştirdi.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR

Kanun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Teklifle terör örgütlerinin sosyal medya hesapları hızlı şekilde kapatılacak. Bu örgütlere maddi destek sağlayanların mal varlıkları da kısa sürede dondurulacak.

Terör örgütleriyle uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularında işbirliği yaptığı tespit edilen derneklere de yaptırım geliyor.

Bu işin içinde yer aldığı tespit edilen dernek yöneticileri görevden uzaklaştırılacak. Derneğin faaliyetleri de geçici olarak durdurulacak.