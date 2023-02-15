CHP heyetinin Şanlıurfa'da güldüğü fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu!

Mahmut Tanal’ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı Şanlıurfa ziyaretinde gülerken çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Tanal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın da aralarında bulunduğu heyetle selfie çektirdi.

CHP heyetinin Şanlıurfa ziyaretinde ortaya çıkan bir başka görüntüde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in güldüğü fotoğraf karesi de sosyal medyanın gündemine düştü.

İşte sosyam medyanın gündemindeki o kareler: