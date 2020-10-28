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CHP Hatay Milletvekili Topal ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kendisinin, eşinin ve 7 yaşındaki çocuğunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankara'daki evinde dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Serkan Topal, aynı zamanda eşi Esin Topal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Kemal Topal'ın da testlerinin pozitif olduğunu aktardı.

Topal, paylaşımında, herkese Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda da bulundu.

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