CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yalana doymuyor

Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz gün Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı itham ederek lise diplomasının sahte olduğunu ileri sürmüştü.

SABAH, Yerlikaya’nın diplomalarına ulaşmış, Yerlikaya’nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarının sahte olmadığını ortaya çıkarmıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirası sosyal medyadan yineledi.

SABAH’ın elde ettiği bilgilere göre; Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinden tek maaş alıyor. Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ise huzur hakkı alıyor, ancak onun da yarısını alıyor.

İşte detaylar:

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı ve Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve lise diplomasının sahte olduğu iftirasını atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yalanlarını sürdürüyor.

LİSE, ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARI SAHTE DEĞİL

Cumhuriyet Gazetesi de geçtiğimiz gün Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna dair bir haber yapmış, SABAH Gazetesi ise Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaşmıştı. Buna göre; hem Cumhuriyet'in hem de CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil.

DÖRT MAAŞ İFTİRASI ATTI

Ayrıca Özkoç, kendi partisinin mensubu olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Yerlikaya'nın üç ayrı yerde görev yaptığına dair Ağustos 2020'de soru önergesi verdiğini ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'un verdiği cevabı görmezden gelerek Yerlikaya'nın dört ayrı maaş aldığını iftirasını yinelemiş oldu.

HAMZA YERLİKAYA TEK MAAŞ ALIYOR, BİR DE HUZUR HAKKININ YARISINI ALIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tanrıkulu'nun soru önergesine cevaben, Hamza Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptığı sırada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanınca 27 Temmuz 2018 başdanışmanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Buna göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Yerlikaya'nın dört maaş aldığına yönelik sözleri yalanlanmış oldu.

TEK MAAŞ ALIYOR

Hâlihazırda Yerlikaya'nın iki ayrı görevi bulunuyor. Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcılığı görevi yanı sıra Vakıfbank bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürüyor. SABAH'ın elde ettiği bilgiye göre; Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcılığı görevinden maaş alıyor. Vakıfbank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ise huzur hakkını alıyor ancak bunun da yarısını alıyor. Yaşı tutmadığı gerekçesiyle milletvekilliği emekliliğinden maaş almıyor. Yerlikaya ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa ettiği için buradan da herhangi bir maaş almıyor.

İŞTE SAHTE DİPLOMA YALANINI ÇÜRÜTEN DİPLOMALAR:

SABAH, Hamza Yerlikaya'nın lise, üniversite ve yüksek lisans diplomalarına ulaşmıştı. Buna göre; Cumhuriyet'in iddia ettiği gibi Hamza Yerlikaya'nın diplomaları sahte değil. İşte "Diploması Sahte" yalanını çürüten o diplomalar:

AÇIK LİSEYİ BİTİRDİ, ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Hamza Yerlikaya, Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Açıköğretim Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Budur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'ni okuyan Yerlikaya, bu üniversiteden 2008 yılında mezun oldu.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANSINI YAPTI

Yerlikaya'nın ayrıca bir de yüksek lisans diploması bulunuyor. Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Yerlikaya, tezli yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde 2018-2019 döneminde bitirdi.

SABAH