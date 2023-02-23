CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi.

Çadır teminiyle ilgili sorunlar yaşandığını belirten Hatay'lılara, "Belediye başkanlarımız, bizler hepimiz çağrı yaptık, dedik ki 'Kimin elinde çadır varsa fiyatı ne olursa olsun bize söyleyin gelip alacağız ve vereceğiz'. Fakat çadır bulamıyoruz yeteri kadar. Bir belediye başkanı arkadaşımız az önce ifade ettim. Çin'den çadır ithal etmeye çalışıyor. Geldiği zaman göndereceğiz. Yani bir çadır bulsak gönderiyoruz, teslim ediyoruz." diye konuştu.