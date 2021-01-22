CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan büyük gaf: "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz"
Kırşehir ziyareti sırasında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşma sırasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de partililere seslendi.
Konuşması sırasında büyük bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, gündeme yine bomba gibi düştü.
“NAMUSSUZ SİYASETE EVET DİYECEKSİNİZ”
“Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
O sırada Kılıçdaroğlu’nu dinleyen gruptan çıt çıkmadı.
"Bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksiniz, namussuz siyasete."— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa daha imza attı. pic.twitter.com/y8FUoWYqUK
İKİ KEZ TEKRARLADI
Kılıçdaroğlu, aynı cümleyi ikinci kez tekrar etti ve CHP için oy istedi.
Bu anlar anbean kameraya yansırken, Kılıçdaroğlu, gafını düzeltme girişiminde dahi bulunmadı.
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