CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan büyük gaf: "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de partililere seslendi.

Konuşması sırasında büyük bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, gündeme yine bomba gibi düştü.

“NAMUSSUZ SİYASETE EVET DİYECEKSİNİZ”

“Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

O sırada Kılıçdaroğlu’nu dinleyen gruptan çıt çıkmadı.

"Bize güveneceksiniz. Namussuz siyasete evet diyeceksiniz, namussuz siyasete."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa daha imza attı. pic.twitter.com/y8FUoWYqUK — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

İKİ KEZ TEKRARLADI

Kılıçdaroğlu, aynı cümleyi ikinci kez tekrar etti ve CHP için oy istedi.

Bu anlar anbean kameraya yansırken, Kılıçdaroğlu, gafını düzeltme girişiminde dahi bulunmadı.