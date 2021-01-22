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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan büyük gaf: "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz"

Kırşehir ziyareti sırasında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşma sırasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de partililere seslendi.

Konuşması sırasında büyük bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, gündeme yine bomba gibi düştü.

“NAMUSSUZ SİYASETE EVET DİYECEKSİNİZ”

“Kendinize güveneceksiniz, bize güveneceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında “Namussuz siyasete evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

O sırada Kılıçdaroğlu’nu dinleyen gruptan çıt çıkmadı.

İKİ KEZ TEKRARLADI

Kılıçdaroğlu, aynı cümleyi ikinci kez tekrar etti ve CHP için oy istedi.

Bu anlar anbean kameraya yansırken, Kılıçdaroğlu, gafını düzeltme girişiminde dahi bulunmadı.

 

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