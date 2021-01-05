CHP Genel Başkan Yardımcısı: "Boğaziçi eylemleri Gezi'deki gibi artacak"

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane eden bir grup dün gerçekleştirdikleri eylemde terör örgütü DHKP-C marşı söyleyerek polise saldırıda bulundu.

Söz konusu eylemlere başta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılımcı olarak destek verirken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da sosyal medya aracılığı ile desteklerini açıklamıştı.

GEZİ OLAYLARI GİBİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Boğaziçi eylemlerini değerlendiren CHP Genel Başkn Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı açıklamayla söz konusu eylemlere destek vererek, "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek" ifadelerini kullandı.