CHP, FETÖ’cü KHK’lılara da maaş verdi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun; “KHK ile üniversiteden ihraç edilen bazı öğretim üyelerine maaş vereceğiz” diyerek Türkiye’nin çeşitli ilçe belediyelerinden para topladığı iddialarını köşesine taşıyan Yeni Şafak Yazarı Hüseyin Likoğlu, “PKK bildirisine imza atan diğer KHK’lı akademisyenlerle FETÖ’cü KHK’lılara da maaş verildi mi?” diye sordu.

Likoğlu yazısının “Aykut Erdoğdu daha ne desin” başlıklı bölümüde şu ifadelere yer verdi.

“-CHP’de yeni bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Partide genel başkan yardımcılığı yaptığı dönemde yolsuzlukları araştırma komisyonu başkanlığı görevi de üstlenmiş Aykut Erdoğdu’nun akçeli işleri basına yansıdı.

-Hakkındaki iddialarla ilgili cevap vermeye kalkışan Erdoğdu, her şeyi boca etti. Erdoğdu, “Para pul işleriyle ilgilendim ama hele bir sorun neden ilgilendim” dercesine anlık kızgınlıkla olayı tane tane anlattı.

-PKK bildirisine imza attıkları için KHK ile ihraç edilen akademisyenlere maaş vermek için CHP’li belediyelerden kayıt dışı nasıl para topladıklarından bazı belediye başkanlarının söz verdikleri halde parayı vermemelerine kadar açık açık her şeyi söyledi Erdoğdu.

-Ancak Erdoğdu’nun söylemedikleri de vardı. Mesela sadece 10 KHK’lı akademisyene mi maaş verildi? PKK bildirisine imza atan diğer KHK’lı akademisyenlerle FETÖ’cü KHK’lılara da maaş verildi mi? En önemlisi 3 yıl boyunca 100 bin lira maaş ödediğine göre toplamda 3 milyon 600 bin liralık kaynağı nereden buldu?"

CHP’Lİ ERDOĞDU’YU İYİ PARTİ’Lİ SAVUNACAK

Öte yandan Aykut CHP’li Aykut Erdoğdu’yu İYİ Parti’li Uğur Poyraz’ın savunacağı öğrenildi. Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti, her alanda ittifak yapıyor. İki parti arasındaki ittifak davalara da yansıdı. İYİ Parti’nin hukukçu Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın birçok CHP’linin davasına bakmaya başladığı öğrenildi.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Aykut Erdoğdu da vekaletini İYİ Partili Poyraz’a vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 250 bin TL tutarında tazminat davası açmıştı.