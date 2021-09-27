CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu göz altına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiği ileri sürülen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.