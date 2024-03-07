CHP, çalıntı seçim sloganından geri adım attı!

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için kullandığı "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganının Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim kampanyasından çalındığını Ajans Haber ortaya çıkarmıştı.

Konunun kamuoyunun gündemime gelmesinin ardından CHP yönetimi geri adım attı ve reklam filmini yayından kaldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'nin çalıntı reklam filmi hakkında esprili bir paylaşım yapmış ve CHP Genel Başkanı Özel'e seslenerek, "Özgür Bey, görüyorum ki kampanya mottomuz size ciddi ilham vermiş… Spotify’da yayınlanan seçim müziğimizin linkini de alta bırakıyorum." ifadelerini paylaşmıştı.