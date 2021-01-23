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CHP Berhan Şimşek'ten skandal 'Militan' açıklaması

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir canlı yayında Vali ve Kaymakamları büyük zan altında bırakarak 'militan' yakıştırmasında bulundu.

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in haddi aşan bu sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Şimşek, ''Vali militan, Kaymakam militan, alınan kararları görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY'IN İFADELERİ DE TEPKİ ALMIŞTI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde TBMM'deki basın toplantısında "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" cümlelerini kullanmıştı. Altay'ın militan ifadesine çokça tepki gelmişti.

TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE'DEN SERT TEPKİ!

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çok yazık! Şerefli Vali ve Kaymakamlarımıza militan derken insanın yüreği sızlar. Türkiye’nin her köşesinde yalnızca millete hizmet için çalışan fedakar idarecilerimiz bu ülkenin göz bebeğidir. Yapmanız gereken tek mesuliyet özür dilemektir!'' ifadelerini kullandı.

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