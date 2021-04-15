CHP Antalya’da gerilim sürüyor

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 109 gün süren koronavrüs tedavisi devam ederken onun yokluğunda belediye yönetimine parti genel merkezinden gelen talimatla bazı atamalar yapılmıştı. Böcek, taburcu olur olmaz kendisinin haberi olmadan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş’u görevden almıştı. Görevden alınan Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu bildirilmişti. Antalya’da olaylar bu görevden almayla durulmadı. Böcek’in ısrarıyla CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da görevinden alındı. Sabah yazarı Mahmut Övür’e göre medyanın sessiz kaldığı bu görevden alma da yaşanan büyük depremi sona erdirmedi.

Övür bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi; “Bir süredir CHP Antalya'da derin bir deprem yaşanıyor ve sular durulmuyor. Durulmuyor, çünkü Antalya'da şeytanın bile yeltenmeyeceği kirli bir operasyon yaşandı.

Kısaca anlatalım: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hasta yatağında yatarken genel merkez destekli birilerinin "Artık başkan geri dönemez" diye yönetimi ele geçirme operasyonu devreye sokuldu.

Ancak Başkan Böcek iyileşip geri dönünce, bütün bu hesaplar bozuldu. Böcek de kendisine kumpas kuranlara karşı savaş başlattı.

Hedefteki isimlerden biri de CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'dı. Böceki kendisine kumpas kuranlarla birlikte hareket ettiğini düşündüğü İl Başkanı Bayar'ı görevden aldırmak için birkaç kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Ve çok açık bir tavır koydu: "Ya o ya ben..."

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Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, bir süre oyalama taktiği izlese de Böcek, işin peşini bırakmadı ve ısrar etti. Nihayet önceki gün toplanan CHP MYK'da Antalya CHP İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı. Böylece CHP Genel Merkezi, kendisinin de içinde olduğu "hasta yatağında yatan başkana kurulan kirli kumpası" en az zararla atlatmış oldu.

İşin en ilginç yanı, genel merkezle birlikte birçok insan bu kirli kumpasın içinde

olduğu için kimse sesini çıkarmadı. CHP medyası dahil... Antalya gibi önemli bir ilin başkanının görevden alınması duyulmadı bile, "Suçu var mı yok mu?" diye soran da olmadı.

Övür yazısının sonunda bu görevden almaların Başkan Böcek için yeterli gelmediğini öne sürdü; “İşin doğrusu, bu görevden almaya rağmen Antalya'da sular durulmadı ve gerilim devam ediyor.”