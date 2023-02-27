Chelsea'nin antrenörü Graham Potter ölümle tehdit edildiğini açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, zor günler geçiriyor. Devre arası transfer döneminde rekor ücretlerle kadrosuna takviyelerde bulunan ve toplamda 329 milyon euro para harcayan Londra ekibinde kötü gidişat sürüyor.

Günah keçisi ilan edildi

Premier Lig'de oynanan son 10 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkaran Chelsea'de eleştiri oklarının hedefi İngiliz teknik adam Graham Potter oldu.

Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel'in takımdan ayrılması üzerine 25 milyon euro karşılığında Brighton'dan alınan Potter'a Chelsea taraftarları büyük tepki gösteriyor.

"Pek hoş olmayan e-postalar aldım"

Tottenham derbisi öncesinde eleştiriler hakkında konuşan Graham Potter, şunları söyledi:

"Destek aldığım kadarıyla, ölmemi ve çocuklarımın ölmesini isteyen bazı pek hoş olmayan e-postalar aldım. Bu bir meydan okuma ve işe giderseniz ve biri size küfür ederse, bu hiç hoş olmaz."