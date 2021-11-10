Cezayir'in "Osmanlı" tepkisi, Macron geri adım attı

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'da yer alan haber, Fransa ile Cezayir arasında gerilime yol açmıştı. 2 Ekim 2021 tarihli haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını, tarihin Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini belirttiği kaydedilmiş, Macron'un Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki hakimiyetini ise "sömürge" olarak tanımladığı ifade edilmişti.



Macron'un bu açıklamaları hem Cezayir yönetiminde hem de Cezayir halkında sert tepki ile karşılanmış, Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki olarak Cezayir hükümeti 3 Ekim'de ülkenin hava sahasını Fransa'nın askerî uçuşlarına kapatmış, daha sonra ülkenin Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud, istişare için "acil" koduyla Cezayir'e çağrılmıştı.

Elysee Sarayı'ndan açıklama geldi

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, dost ve müttefik ülke Cezayir'in tarihine, halkına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sonsuz saygı gösterdiği belirtildi.

Emmanuel Macron'un Cezayir'e yönelik Le Monde gazetesinde yer alan ifadelerinin yol açtığı "yanlış anlaşılmalardan" ve "polemiklerden" büyük üzüntü duyduğu vurgulanan yazılı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her iki ülke halklarının yararı ile Libya konusu başta olmak üzere, bölgesel sorunlar karşısında çözüm üretebilmek için Fransa ve Cezayir arasındaki ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesine çok değer vermektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca Emmanuel Macron'un 12 Kasım 2021 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek "Libya" temalı uluslararası konferansa Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u bizzat davet ettiği kaydedilerek, Cezayir'in bölgedeki en önemli aktörlerden biri olduğunun altı çizildi.