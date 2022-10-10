Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İBB'nin bütçe tahminlerine ilişkin açıklama

Bakanlık, İBB'nin 2023-2024 ve 2025 bütçe tahminlerinin gönderilmesi süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili fıkrasında, "Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı, eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir." hükmünün bulunduğu hatırlatıldı.

Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin Bakanlığa bildirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Ağustos 2022 tarihli, 4283384 sayılı yazımızla yerel yönetimlerin, 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül 2022 tarihine kadar 'YerelBilgi' sistemine girmeleri istenmiştir. İBB ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini, 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de YerelBilgi sistemine girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir."