Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Samsun'da gençlere buluştu.

Bakan Kurum, “Çay Bizden, Sohbet Sizden Gençlik Buluşması”nda, yaptığı konuşmada, Genç İstihdam Projesi kapsamında toplamda 200 bin yeni istihdam sağladıklarını söyleyen Bakan Kurum, yeni mezun gençlere de çalışma olanağı sunduklarını duyurdu.

“İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için de yeşil alanlara ihtiyacımız var”

Konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine değinen Bakan Kurum, “Bir taraftan şehirlerimiz güzelleştiriyor bir taraftan da iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek için de bu yeşil alanlara ihtiyacımız var. Bu yeşil alanların sayısını, miktarını artırmamız gerekiyor. Bu manada da iklim değişikliğine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef ortaya koydular, 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, yeşil kalkınmayla büyüyen Türkiye yolunda net sıfır emisyon hedefi. Ve bundan sonra birçok meslek dalını ilgilendiren iklim değişikliğiyle mücadele noktasında da adımlarımızı atıyoruz.” dedi.

“Yakın zamanda iklim kanunu da hazırlayacağız”

Bakan Kurum, yakın zamanda “İklim Kanu”nu hazırlayacakları bilgisini vererek, “Burada gerek geri dönüşüm, gerek yenilenebilir enerji, gerekse sanayi alanlarındaki dönüşüm maddelerinin üretimde kullanılması noktasındaki tedbirleri, size daha iyi bir gelecek sunmak adına almak zorundayız. Dünya hepimizin; o yüzden kaynaklarımız sınırsız değil. Dolayısıyla bu kaynaklarımızı en verimli şekliyle kullanmak zorundayız. O yüzden iklim değişikliğiyle mücadele artık bir kültür olmak zorunda.” ifadelerini kullandı.

“Son 20 yılda tam 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık”

Son 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını aktaran Bakan Murat Kurum, bu konutlardan 1 milyon 170 binini TOKİ eliyle yaptıklarını hatırlattı. Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatmamızın amacı, hedefimiz gençlerimizin, emeklilerimizin, engelli kardeşlerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi. Bu kapsamda 250 bin sosyal konutumuzu gençlerimize, tüm vatandaşlarımıza kura çekmek suretiyle inşallah armağan edeceğiz. 2 yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullanarak gençlere “sosyal konut projesine” başvurun çağrısında bulundu.

“Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon gencimiz bu projeye başvurdu”

Sosyal konut projesine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyon gencin bu projeye başvuru yaptığını açıklayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“18-30 yaş arasındaki gençlerimiz için iş yerleri projesi hazırladık. Bu proje kapsamında da kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz, iş yerlerine başvuracaklar ve kurayla bu iş yerlerinden alabilecekler. Bu da sizler adına, sizlerin geleceği adına hazırlamış olduğumuz bir projemiz.”

“Genç İstihdam projesi kapsamında yeni mezun gençlerimize çalışma olanağı sağlıyoruz”

Genç İstihdam Projesi kapsamında toplamda 200 bin yeni istihdam sağladıklarını söyleyen Bakan Kurum, yeni mezun gençlere de çalışma olanağı sunduklarını duyurdu. Bakan Kurum İlk İş Yerim projesinin ekonomik yönden önemine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine bu proje kapsamında ekonomik büyüklük olarak da istihdama farklı bir şekilde destek olacağız. Ve yaklaşık ilk etapta 422 milyar liralık projemizde toplamda 900 milyar lira tutuyor ki ekonomik büyüklük açısından baktığınızda 250 sektörü ilgilendiren tam 2 trilyon liralık bir büyüklüğe sahip olacak.”

Bakan Kurum konuşmasını, “Aziz milletimizin, gençlerimizin destekleriyle, dualarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır ne yaptıysak 2023’te de aynı anlayışla çalışacağız ve Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakımızı Samsun’dan, milli mücadelenin karargâhından en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.

“Gençlerle sohbet edip, şarkılarına eşlik etti”

Bakan Kurum, “Çay Bizden, Sohbet Sizden Gençlik Buluşması” programında bir araya geldiği gençlerin söyledikleri şarkılara eşlik ederek down sendromlu bir gencin zeybek oynamasına da alkışlarla tempo tuttu. Programın sonunda cam kemik hastası Muammer Koç, kendisinin yaptığı “Doğanın Yüzü” konulu yağlı boya tabloyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a hediye etti.