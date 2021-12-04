Çevre kirliliğine neden olan işletmeye 12 milyon lira ceza

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çevre kirliliğine neden olan cevher zenginleştirme işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 12 milyon 71 bin 949 lira para cezası verdi.

Üç vardiya ile kesintisiz yürütülen çalışmalar neticesinde dere yatağının atıktan tamamen arındırılması işlemi birkaç gün içerisinde tamamlanacak. İşlemlerin ardındanBakanlık "çevresel izleme ve iyileştirme" çalışmalarına başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021 itibarıyla atıklarla ilgili 11 bin 641 denetim yapıldığı, 670 cezai işlemde toplam 141 milyon 249 bin lira idari ceza uygulandığı ve 57 işletmenin faaliyetten men edildiği duyuruldu.

Şirkete ait atık barajı seddesi çöktü

Şebinkarahisar'da faaliyet gösteren Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait atık barajı seddesinde 15 gün önce çökme meydana geldi. Bakanlığın koordinasyonunda bölgeye sevk edilen ekipler işletmenin faaliyetleri durdurdu.

İlk etapta dere yatağı üzerine "biriktirme seti" olarak bilinen 5 "tersip bendi" inşa eden ekipler, atıkların derenin doğal akış suyuyla Kılıçkaya Barajı'na taşınmasına engel oldu.

Dere yatağının paraleline 4 kilometre uzunluğunda derivasyon kanalı açan ekipler, yatağın yönünü değiştirerek temiz suyun atığa karışmadan baraja ulaşmasını sağladı.

Ekipler, dere yatağındaki atıkların taşınması ve dere yatağına hapsedilen atığın temizlenmesi işlemine başladı.