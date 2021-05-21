Cevizoğlu’ndan emekli Amirallere: HDP’ye bakanlık teklif edilirken neden bildiri yayımlamadınız?

Millet ittifakının terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’ye bakanlık teklif ettiği yönündeki tartışmalar sürüyor. Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında CHP’nin HDP’ye bakanlık teklifi konusunda “Cübbeli Amiral için bildiri yayımlayan 103 emekli amiral, HDP’lileri bakan yapalım dediğinde CHP’ye karşı niye bildiri yayımlamaz” dedi.

CHP’ye “18 yıldır oy veriyorum bana bir kere iktidar vermedi” siteminde bulunan Cevizoğlu, “Atatürk ilkelerini uygulayabilmek için Atatürk’e küfredenleri, PKK yandaşlarını milletvekili yapma” şeklinde konuştu.

Muhalif gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu: (CHP'li eski vekil Dursun Çiçek'in 'HDP'lilere bakanlık verilebilir' söylemi)



🔹Cevizoğlu, "Montrö ve cübbeli amiral konuları için bildiri yayınlayan 103 emekli amiral, CHP 'HDP'lileri bakan yapalım' dediğinde niye bildiri yayınlamadı?" pic.twitter.com/UHCrgdAufD — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 21, 2021

CHP’li isimlerin ifadelerinden “CHP iktidara gelirlerse PKK’lıların bakanlıklara geleceğini” belirten Cevizoğlu, CHP’nin Makyavelist politikayla “iktidara gelmek için her yol mubahtır” anlayışında bir siyaset izlediğini vurguladı.

Cevizoğlu, geçtiğimiz günlerde bildiri yayımlayan 103 emekli Amiral hakkında ise “Cübbeli amiral için bildiri yayınlayanlar vardı doğru. Peki bu bildiriyi yayınlayan 103 amiral, CHP bu HDP’lileri bakan yapalım dediğinde, “yahu bizim hayatımız terörle mücadele ile geçti arkadaşlar, bu ne demektir?” diye niçin bildiri yayınlamaz? Biz Atatürk’ün askerleriyiz, Atatürk’ün partisiyiz diyen Kılıçdaroğlu’na niçin bildiri yayınlamıyorsunuz?” dedi.