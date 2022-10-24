AjansHaber.com.tr Yaşam Ceviz toplarken elektrik çarptı, canından oldu

Ceviz toplarken elektrik çarptı, canından oldu

Kırşehir'de, bahçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Mucur ilçesinde Alpaslan Özkan (69), ceviz toplamak için Karahasanlı köyü yolundaki bahçesinde bulunan ağaca çıktı.

Elindeki metal çubukla ceviz silkeleyen Özkan, çubuğun bahçenin yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağaçta asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özkan'ı bulunduğu yerden indirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı, kar geliyor!
İndirim yapan mağaza açılışında izdiham yaşandı!
TikTok'çu zorbalara 133 yıl hapis cezası
21 aracın lastiklerini kestiler!
Cezaevinden kaçtı, yeğeni vurunca yakalandı
Mersin'de çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı
Camiden kurşun kaplamaları çalacaklardı!