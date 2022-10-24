Ceviz toplarken elektrik çarptı, canından oldu
Kırşehir'de, bahçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Mucur ilçesinde Alpaslan Özkan (69), ceviz toplamak için Karahasanlı köyü yolundaki bahçesinde bulunan ağaca çıktı.
Elindeki metal çubukla ceviz silkeleyen Özkan, çubuğun bahçenin yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağaçta asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, Özkan'ı bulunduğu yerden indirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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