Cerablus ve Bab'a balistik füze saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

Savaş uçakları, Cerablus güneyindeki Hamran benzin istasyonuna balistik füzelerle saldırdı.



🔹Yerel Kaynaklar, savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi. pic.twitter.com/HTkdCLc14l — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 14, 2021

MSB'den tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve sivil yaralıların bulunduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırının rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'ndan düzenlendiği belirtilen açıklamada, ateşlenen ÇNRA ve balistik füzelerin, kuzeydeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

"Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir"

Saldırıda sivillerin yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan akaryakıt tankerlerinin alevler içindeki görüntüleri de yer alırken, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.