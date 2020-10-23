Cepheden kaçan askerlerin yolunu kesen komutan alay konusu oldu

Askerlerin cepheden kaçmasını engellemek isteyen Ermeni komutan askerlerinin kaçmaması için motivasyon konuşması yaptı ve "Kalkın görevinize devam edin" dedi. Bu anlarda bir askerin gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ermenistan'ın, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar 4 gün sonra birinci ayına girecek. 1 aylık süreçte 2 kez ateşkes isteyen Erivan yönetimi, iki ateşkesi de ihlal etmiş ve sivilleri hedef almıştı. Ermenistan'ın bu tutumu karşısında kendisini savunan Azerbaycan, Ermenilere cephede cevap vererek yaklaşık 200 yerleşim yerini işgal altından kurtardı.

ERMENİ ASKERLER MÜHİMMAT VE YİYECEK SIKINTISI YAŞIYOR

27 yıl sonra toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaşan Azerbaycan, dün gece de sahadaki ilerleyişini sürdürmüş ve kritik noktaları işgal altından kurtarmıştı. Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan askerlerinin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

"KALKIN VE GÖREVİNİZE DEVAM EDİN"

Öte yandan Ermenistan'dan cepheye getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettikleri de gelen bilgiler arasında yer aldı. Ermeni cephesinden gelen son görüntüler de askerlerin savaşmak istemediğini doğrular nitelikte oldu. Bir grup askere seslenen Ermeni komutan askerlerinin cepheyi terk etmemesi için motivasyon konuşması yaptı ve "Kalkın ve görevinize devam edin" dedi.

ASKER KOMUTANIN KONUŞMASINA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Komutanın konuşmayı yaptığı sırada askerlerin moralsiz ve yorgun halleri de dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca bir asker de komutan konuşma yaparken gülerek karşılık verdi.

SÖZDE LİDER HARUTYUNYAN DA CEPHEYİ TERK EDEN ASKERLERE YALVARMIŞTI

Bu görüntülere benzer bir durum geçen haftalarda da yaşandı. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan da cepheden kaçmak isteyen askerlerinin önüne geçmiş ve kalmaları için yalvarmıştı.