AjansHaber.com.tr Dünya Cephede yaralanan cumhurbaşkanı öldü

Cephede yaralanan Çad cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Çad Ordusu, Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin (İdris Debi) cephede çıkan çatışma sonucunda yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çad Ordusu, Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin (İdris Debi) cephede çıkan çatışma sonucunda yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

Deby, geçtiğimiz günlerde ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 6. kez aday olmuş, oyların yüzde 79,32'lik kısmını alarak tekrar seçilmişti.

Derby'nin seçimi resmen kazandığı dün ilan edilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İsrail basınından Kanal İstanbul yorumu
Türk SİHA'sı travması
İsrail yanlısı "dijital influencer"lar açıklandı
Elma sipariş etti, poşetten İPhone çıktı
"Artık ülkenize dönebilirsiniz"
Türkiye'den Suudi Arabistan'a karşı hamle!
Hindistan'ın aşıları tükeniyor