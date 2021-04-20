Cephede yaralanan Çad cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Çad Ordusu, Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin (İdris Debi) cephede çıkan çatışma sonucunda yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
Çad Ordusu, Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin (İdris Debi) cephede çıkan çatışma sonucunda yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
Deby, geçtiğimiz günlerde ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 6. kez aday olmuş, oyların yüzde 79,32'lik kısmını alarak tekrar seçilmişti.
Derby'nin seçimi resmen kazandığı dün ilan edilmişti.
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