Bodrum Belediyesi Cengiz Holding'e verilen inşaat ruhsatını iptal etti

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine CHP'li Bodrum Belediyesi, Cengiz Holding'in Cennet Koyu'nda yapacağı inşaat ruhsatını iptal etti. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun tarafından yapılan yazılı açıklamada, hukukun gereği ve Bodrumluların menfaatleri doğrultusunda inşaat izninin iptal edildiği vurgulandı

Açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere; Cengiz Holding Anonim Şirketi, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Göl Mahallesi Cennet Koyu bölgesinde yer alan bir alanda inşaat faaliyetlerine başlamıştı. Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 yılı ilk toplantısında söz konusu inşaata verilen ruhsatların yeniden değerlendirilmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda, belediyemiz tarafından ruhsatın yasal dayanakları yeniden değerlendirilmiş ve gerekli tüm incelemeler hassasiyetle yürütülmüştür.

RUHSATLAR İPTAL EDİLDİ

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, hukukun gereği ve Bodrum halkının menfaatleri doğrultusunda söz konusu ruhsatların iptal edilmesine karar verilmiştir. Ruhsat iptallerinin ardından, inşaatların durdurulması için belediyemiz tarafından gerekli işlemler takip edilecektir.